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Российский футболист перейдет из «Локомотива» в «Спартак»

Карпов: Самошников близок к переходу из «Локомотива» в «Спартак»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский защитник московского «Локомотива» Илья Самошников близок к переходу в «Спартак». Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Он утверждает, что 27 июля 27-летний футболист пройдет дополнительное МРТ для красно-белых. В случае успеха, начнутся переговоры по личному контракту.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Маркиньос. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

«Балтика» в первом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Спартак» сыграет с «Балтикой» 26 июля. Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может купить защитника «Динамо».

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Балтикой».

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