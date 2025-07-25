Легенда сборной России назвал игрока «Зенита» для усиления «Спартака»

Знаменитый в прошлом футболист Андрей Канчельскис, выступавший за английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», итальянскую «Фиорентину» и сборную России, в комментарии для Legalbet заявил, что бразилец Вендел мог бы стать серьезным усилением для московского «Спартака».

«Вендел в «Спартаке»? В первую очередь о таком нужно спрашивать у главного тренера. Если он хочет видеть у себя этого футболиста, то можно разговаривать. А так, мнение у всех может быть разное. Я считаю, что Вендел пригодился бы «Спартаку». Такой футболист помог бы команде. Но мнения тут могут расходиться», — считает Канчельскис.

Бывший игрок молодежной сборной Бразилии Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года и четыре раза выиграл чемпионат России, а также один раз с сине-бело-голубыми завоевал Кубок и трижды Суперкубок страны. Его контракт с «Зенитом» действует до конца сезона-2027/28, а Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может купить защитника «Динамо».