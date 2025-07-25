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Названы шансы канадского игрока вернуться в КХЛ после дела о сексуальном насилии

Плющев о возможном возвращении Маклауда в КХЛ: оправдали, но какой-то душок есть
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев считает, что у людей остались сомнения в репутации канадского хоккеиста Майкла Маклауда, который смог в суде доказать невиновность в сексуальном насилии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хотел бы это комментировать. Здесь совершенно другие факторы могут играть роль. Суд его, конечно, оправдал, но какой‑то душок есть», — заявил Плющев.

Форвард являлся одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвинялся в сексуальном насилии, вместе с четырьмя партнерами по команде. Из‑за этих обвинений Маклауд не смог доиграть сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), покинув Россию для участия в судебных разбирательствах. В четверг суд признал невиновными всех фигурантов дела.

В 2024 году Маклауд выступал в составе казахстанского «Барыса», а затем перешел в омский «Авангард».

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее тренер предсказал успех конкуренту российского вратаря в клубе НХЛ.

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