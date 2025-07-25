Тренер предсказал успех конкуренту российского вратаря в клубе НХЛ

Тренер Горячевских: у Колосова есть все шансы закрепиться в «Филадельфии»

Тренер голкиперов клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск) Степан Горячевских поделился для Legalbet карьерными перспективами белорусского голкипера Алексея Колосова, играющего в Национальной хоккейной лиге за «Филадельфию Флайерс».

«Леха Колосов — хороший вратарь. У него есть все данные, чтобы закрепиться в «Филадельфии». Скорость, подвижность. Думаю, следующий сезон для него будет определяющим за океаном. Надо будет доказывать, чтобы руководство и тренерский штаб приняли решение», — отметил Горчевских.

Также специалист напомнил, что его бывший подопечный находился в похожей ситуации и в «Динамо», когда изначально не был первым номером, но отвоевывал этот статус по ходу сезона. Для такого же сценария в НХЛ ему потребуются хорошая работа и доверие тренера.

На счету Колосова, выступающего за «Флайерс» на контракте новичка, 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 12 игр за фарм-клуб в АХЛ в прошлом сезоне. С этого лета «Филадельфию» возглавил Рик Токкет, год назад получивший «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер сезона во время работы с «Ванкувер Кэнакс». За «Флайерс» также выступает российский вратарь Иван Федотов.

Ранее в «Вашингтоне» спрогнозировали, сколько еще лет в лиге сыграет Овечкин.