«Краснодар» назвали фаворитом матча с «Локомотивом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что «Краснодар» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива», передает «Советский спорт».

«Если конкретно по матчу, то «Краснодар» – фаворит в этом матче, и он должен выиграть с разницей в один мяч», — сказал Первушин.

Встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 26 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Локомотив» призвали брать очки в матче с «Краснодаром».