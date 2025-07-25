В «Партизане» заявили, что игрок клуба не выкладывал «Катюшу» после победы над украинским клубом

Игрок «Партизана» Костич не выкладывал «Катюшу» после победы над «Александрией»

Пресс-служба «Партизана» опровергла новость о том, футболист клуба Андрей Костич выкладывал «Катюшу» в своих соцсетях после матча Лиги конференций против украинской «Александрии».

«Мы хотели бы сообщить, что аккаунт и его владелец не имеют никакого отношения к игроку «Партизана», — говорится в сообщении клуба.

Фанаты украинского клуба стали выкрикивать оскорбления в адрес «Партизана» и московского ЦСКА через 30 минут после начала матча. Эстонский арбитр встречи Йоонас Яановиц не обратил внимания на выкрики.

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко перед матчем выразил недовольство тем, что «Партизан» летом сыграл в Москве в Братском Кубке.

Встреча между «Александрией» и «Партизаном», которая прошла в Польше, завершилась со счетом 2:0 в пользу сербской команды.

Ответная игра состоится в Белграде 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд турнира.

Ранее «Александрия» обратилась к фанатам после скандального матча с «Партизаном».