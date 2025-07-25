Украинская «Александрия» обратилась к фанатам после скандального матча с «Партизаном»

«Александрия» поблагодарила фанатов после скандала на игре с «Партизаном»

Украинская «Александрия» обратилась в соцсетях к болельщикам после матча с сербским «Партизаном» в Лиге конференций, на котором болельщики из Украины оскорбляли московский ЦСКА и призывали к насилию по отношению к сербам.

«Вместе мы сила. Ваше присутствие – это больше чем поддержка, это доказательство того, что «Александрия» имеет большое сердце и верную футбольную семью по всей Европе», — говорится в сообщении.

Фанаты стали выкрикивать оскорбления через 30 минут после начала матча. Эстонский арбитр встречи Йоонас Яановиц не обратил внимания на выкрики.

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко перед матчем выразил недовольство тем, что «Партизан» летом сыграл в Москве в Братском Кубке.

«Мы не поддерживаем «Партизан», учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Не задавайте никаких вопросов по этому поводу», — сказал Нестеренко.

Встреча между «Александрией» и «Партизаном», которая прошла в Польше, завершилась со счетом 2:0 в пользу сербской команды.

Ранее болельщики украинской «Александрии» оскорбляли ЦСКА во время матча Лиги конференций.