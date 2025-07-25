«Локомотив» призвали брать очки в матче с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что команде необходимо брать очки в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», чтобы попасть в тройку, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я ожидаю тяжелой встречи для обеих команд. Игра будет упорная. «Локомотив» постарается зацепить хотя бы очко. Ему это необходимо, если он хочет попасть в тройку», — сказал Наумов.

Встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 26 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее московский «Спартак» отказался от аренды футболиста итальянского «Милана».