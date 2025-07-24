«Спартак» отказался от аренды футболиста «Милана»

Московский «Спартак» отказался от аренды защитника «Милана» Эмерсона Рояла. Об этом сообщает Metaratings.

Издание сообщает, что агенты предлагали красно-белым бесплатную аренду с необязательным правом выкупа за €10 млн, однако спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао отклонил кандидатуру бразильца, предпочтя других футболистов.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Эмерсон Роял продолжит карьеру на родине и подпишет контракт с «Фламенго».

В прошедшем сезоне 26-летний футболист не сделал результативных действий за 26 матчей. Ранее он выступал за английский «Тоттенхэм» и испанскую «Барселону».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему РФС хочет вернуть пиво на стадионы.