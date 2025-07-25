Иностранный тренер высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Черногорский тренер Миодраг Божович высказался против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Думаю, новый лимит — плохая идея. Конечно, есть много стран, в которых люди мыслят так же, как в России. Самые сильные российские футболисты появились в эпоху, когда лимита не было вообще», — сказал Божович.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, на котором клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в клубе РПЛ высказались против ужесточения лимита на легионеров.