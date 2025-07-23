Российские синхронисты выиграли золотые медали чемпионата мира

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли золотые медали в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

В активе российского дуэта 233,2100 балла. Вторыми стали испанцы Мирея Эрнандес Луна / Деннис Гонсалес (230,4634), третье место заняли итальянцы Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати — 228,0275.

Эта медаль стала третьей для Мальцева: ранее он выиграл два золота в сольных программах.

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее в World Aquatics назвали результат синхрониста Мальцева ошеломляющим.