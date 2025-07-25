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Медведев заявил, что может победить любого

Теннисист Медведев: когда я играю хорошо, могу победить любого
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что может обыграть любого соперника, когда играет хорошо, передает Tennis.com.

«Знаю, что, когда играю хорошо, могу победить любого. Буквально любого. Возможно, Алькарас и Синнер будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть», — сказал Медведев.

24 июля Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он обыграл представителя Китая У Ибина. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:2.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойных ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Андрей Рублев сенсационно вылетел из турнира в Вашингтоне.

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