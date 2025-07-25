Медведев заявил, что может победить любого

Теннисист Медведев: когда я играю хорошо, могу победить любого

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что может обыграть любого соперника, когда играет хорошо, передает Tennis.com.

«Знаю, что, когда играю хорошо, могу победить любого. Буквально любого. Возможно, Алькарас и Синнер будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть», — сказал Медведев.

24 июля Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он обыграл представителя Китая У Ибина. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:2.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойных ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Андрей Рублев сенсационно вылетел из турнира в Вашингтоне.