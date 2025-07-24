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Рублев сенсационно вылетел из турнира в Вашингтоне

Теннисист Рублев проиграл Тьену и покинул турнир АТР-500 в Вашингтоне
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Fabian Bimmer/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог пройти в третий круг турнира в Вашингтоне.

Россиянин завершил борьбу во втором круге, уступив американцу Ленеру Тьену. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:2.

Рублев шесть раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертый круг американец поспорит с Алехандро Давидовичем-Фокиным из Испании. Игра пройдет 24 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне в активе Андрея один титул — он стал победителем хардового турнира АТР-500 в Дохе. Там он победил британца Джека Дрейпера 7:5, 5:7, 6:1. Также он добрался до финала турнира аналогичной серии в Гамбурге, где на грунте уступил итальянцу Флавио Коболли 2:6, 4:6.

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в США.

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