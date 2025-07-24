В «Вашингтоне» спрогнозировали, сколько еще лет в лиге сыграет Овечкин

Форвард «Вашингтона» Уилсон считает, что Овечкин сыграет в НХЛ еще два-три года

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон выразил мнение, что его партнер по команде россиянин Александр Овечкин проведет в лиге еще два-три года. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«В Овечкине нельзя сомневаться. Он может играть еще два, три года. Ови — парень, который любит забивать. Он обожает хоккей. Посмотрим, что получится. Он забьет 900 голов, а затем начнет постепенно покорять следующий рубеж», — заявил Уилсон.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин приготовил стейк и попал в книгу рекордов России.