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В США оценили шансы 19-летнего россиянина стать новичком года

В США оценили шансы 19-летнего баскетболиста Демина стать «новичком года» в НБА
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Brad Penner/Imagn Images/Reuters

В США оценили шансы 19-летнего российского баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Бруклин Нетс» Егора Демина получить награду «Новичок года» в лиге. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Sports Illustrated.

«Если «Нетс» выберут динамичный стиль игры, то он сможет показать впечатляющие результаты. Не стоит недооценивать шансы Демина в борьбе за звание «Новичок года», — говорится в материале,

На драфте NBA Демин был выбран клубом «Бруклин Нетс» в первом раунде под восьмым номером.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в NBA. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Демин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

Ранее сообщалось, что Демин впервые в истории NBA сыграет с буквой «ё» на форме.

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