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«Стероиды до добра не доводят»: российский боец отреагировал на смерть Хогана

Тактаров обвинил стероиды в смерти рестлера Халка Хогана
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Известный российский боец Олег Тактаров выразил мнение, что в смерти американского рестлера Халка Хогана во многом виноваты стероиды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, когда люди уходят, это жалко. Тем более такие яркие люди. Всегда говорю людям, что стероиды до добра не доводят. Особенно те, которые были в 80‑х годах. Надеюсь, что его кончина заставит молодежь задуматься — стоит ли ради своей внешности лишаться здоровья?» — сказал Тактаров.

24 июля издание TMZ сообщило о том, что Хоган скончался на 72-м году жизни.

Хоган был одним из популяризаторов рестлинга, благодаря ему, подчеркивает издание, этот вид спорта стали смотреть всей семьей. В кино начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизодическую роль в фильме «Рокки 3».

Также был фронтменом группы «The Wrestling Boot Band», единственный альбом которой «Hulk Rules» попал в чарт Billboard Top Kid Audio в 1995 году.

Ранее один из лучших футболистов африканской сборной умер в возрасте 78 лет.

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