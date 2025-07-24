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Стал известен следующий соперник украинца Усика

Следующим соперником украинского боксера Усика должен стать новозеландец Паркер
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Andrew Couldridge/Reuters

Всемирная боксерская организация (WBO) в своих социальных сетях заявила, что украинский боксер Александр Усик должен провести защиту титула в поединке против новозеландца Джозефа Паркера.

В организации отметили, что у спортсменов есть 30 дней для подписания соглашения, после чего будут назначены промоутерские торги.

33-летний Паркер является обязательным претендентом на титул WBO. Последний раз он выходил на ринг в феврале, победив нокаутом во втором раунде конголезца Мартина Баколе.

19 июля Усик защитил пояса чемпиона мира по версиям WBO, Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), нокаутировав в пятом раунде британца Дэниела Дюбуа.

В 2024 году Усик выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее Фьюри заступился за Дюбуа после поражения от Усика.

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