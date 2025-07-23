Фьюри заступился за Дюбуа после поражения от Усика

Фьюри о поражении Дюбуа от Усика: он показал свой максимум, но все равно проиграл

Тайсон Фьюри заступился в своих соцсетях за своего соотечественника Дэниела Дюбуа, который 19 июля 2025 года уступил украинцу Александру Усику.

«Дюбуа показал свой максимум против одного из величайших чемпионов в истории, и этого было недостаточно — он потерпел неудачу. Его уронили дважды. Чего вы еще от него хотите?» — написал Фьюри.

Усик одержал победу, отправив соперника в нокаут в пятом раунде боя.

Украинский спортсмен сохранил у себя пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Кроме того, Усик забрал у Дюбуа его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF) — и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри. В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. В декабре Усик вновь победил — единогласным решением судей.

Ранее команда Усика высмеяла бой против блогера Джейка Пола.