Иностранный футболист покинет ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч вернется на родину и подпишет контракт с «Тальересом». Об этом сообщает аккаунт издания 351Deportes в социальной сети X (ранее Twitter).

Утверждается, что футболист подпишет трехлетнее соглашение с аргентинским клубом, а сумма сделки составит €0,68 млн.

26-летний Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году за €8,5 млн. С тех пор он забил всего один гол в Российской премьер-лиге (РПЛ), проведя за команду 27 матчей. Футболист пять раз уходил из ЦСКА в аренду.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее РФС попросил клубы скинуться на судей.