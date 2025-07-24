Медведев вышел в четвертьфинал турнира в США

Медведев обыграл У Ибина и вышел в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

В матче третьего круга он обыграл представителя Китая У Ибина. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:2.

Медведев 11 раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойных ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем матче Медведев сразится с победителем встречи между британцем Даниэлем Эвансом и французом Корентеном Муте.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее российская теннисистка с «баранкой» обыграла соперницу в 1/8 финала турнира в США.