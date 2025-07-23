Российская теннисистка с «баранкой» обыграла соперницу в 1/8 финала турнира в США

Калинская с «баранкой» обыграла Линетт и вышла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, обыграв Магду Линетт из Польши.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:0. Калинская выполнила три эйса, сделала две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 14. В активе Линетт шесть подач навылет, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем поединке соперником Калинской станет победительница пары Каролин Доулхайд (США) — Клара Таусон (Дания), которые начнут свою встречу в 22:00 по московскому времени.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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