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Серебряный призер Универсиады раскрыл отношение к россиянам

Российский теннисист Гребнев заявил, что иностранцы были рады им на Универсиаде
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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский игрок в настольный теннис Максим Гребнев заявил, что иностранцы были рады их выступлению на соревновании. Его слова приводит ТАСС.

«Правда, не было ни одного игрока, который бы сказал, что не рад нас видеть. Все были дружелюбны, все улыбались, все хорошо», — заявил Гребнев.

Также он добавил, что считает эмоции иностранцев искренними, потому что это «ребята, с которыми мы играем всю жизнь».

На турнире Гребнев завоевал серебряную медаль, уступив в решающем поединке соотечественнику Владимиру Сидоренко со счетом 1-4 (12:10, 8:11, 8:11, 6:11, 6:11).

На данный момент в активе сборной России 11 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Универсиада — 2025 проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российская пловчиха заявила, что намеренно принимала допинг.

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