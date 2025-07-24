Российский спортсмен завоевал золотую медаль Универсиады в настольном теннисе

Россиянин Владимир Сидоренко выиграл золотую медаль на Универсиаде в регионе Рейн-Рур (Германия) в соревнованиях по настольному теннису.

В рещающей встрече он со счетом 4-1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6) одолел своего соотечественника Максима Гребнева, который завоевал серебряную награду.

На данный момент в активе сборной России 11 медалей: пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Универсиада — 2025 проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российская пловчиха заявила, что намеренно принимала допинг.