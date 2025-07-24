Легенда сборной России объяснил, почему «Милан» проиграет «Ливерпулю»

Английский «Ливерпуль» выйдет победителем из товарищеского противостояния с итальянским «Миланом». Такое мнение в комментарии ODDS.ru выразил бывший футболист «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов.

Он констатировал, что «Милану» после провального сезона надо больше доказывать себе и своим болельщикам. При этом пока неясно, чем команде может помочь пусть и звездный, но все же возрастной новичок — 39-летний хорватский полузащитник Лука Модрич. Пименов заметил, что он важен в первую очередь для имиджа команды.

«Игра будет достаточно быстрая, несмотря что предсезонка, на фоне усталости. Команда, по большому счету, молодая собрана у «Ливерпуля», игроки захотят доказать. Я думаю, многим шанс предоставится. Поэтому будет забито много голов», — сказал Пименов, добавив, что «мерсисайдцы» должны одержать победу.

Накануне «Милан» провел товарищескую встречу с другой английской командой — лондонским «Арсеналом». Матч завершился победой «канониров» 1:0, единственный мяч забил Букайо Сака.

Игра «россонери» с «Ливерпулем» состоится в субботу, 26 июля. Она начнется в 14:30 по московскому времени.

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