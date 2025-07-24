На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «ПСЖ» хочет избавиться от звезды ЧМ-2022

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отправил Коло Муани в молодежную команду клуба
true
true
true
close
Robert Michael/dpa/Global Look Press

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сослал нападающего Рандаля Коло Муани в молодежную команду клуба. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, испанский специалист не рассчитывает на игрока в будущем. Клуб ищет варианты трудоустройства для 26-летнего форварда.

В минувшем сезоне Коло Муани выступал на правах аренды в туринском «Ювентусе». Нападающий провел в составе итальянской команды 16 матчей в Серии А, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Коло Муани стал футболистом «ПСЖ» в 2023 году, перейдя за €90 млн из «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне. На чемпионате мира 2022 года футболист был одним из ключевых игроков французской сборной, вместе с которой смог дойти до финала.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили лондонскому «Челси» — 0:3.

Ранее Килиан Мбаппе анонсировал смену номера в «Реале».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами