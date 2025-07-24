Тренер «ПСЖ» хочет избавиться от звезды ЧМ-2022

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике сослал нападающего Рандаля Коло Муани в молодежную команду клуба. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, испанский специалист не рассчитывает на игрока в будущем. Клуб ищет варианты трудоустройства для 26-летнего форварда.

В минувшем сезоне Коло Муани выступал на правах аренды в туринском «Ювентусе». Нападающий провел в составе итальянской команды 16 матчей в Серии А, в которых отметился восемью забитыми мячами.

Коло Муани стал футболистом «ПСЖ» в 2023 году, перейдя за €90 млн из «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне. На чемпионате мира 2022 года футболист был одним из ключевых игроков французской сборной, вместе с которой смог дойти до финала.



По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. В финале клубного чемпионата мира парижане крупно уступили лондонскому «Челси» — 0:3.

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