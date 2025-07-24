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Матыцин: если мы хотим провести Олимпиаду, надо объяснить, для чего

Матыцин считает, что у Дегтярева были причины заявить о проведении Олимпиады
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Federation Council of Russia/Global Look Press

У министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева были причины заявить о планах провести Олимпиаду. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, подчеркнув, что организацию такого турнира необходимо обосновать.

«Не знаю, чем он руководствовался. Видимо, у него были причины. Но я бы сосредоточился на инфраструктуре и на подготовке кадров. Любое крупное соревнование проводится с какой-то целью — это было и в Сочи, и, скажем, в Пекине. Задача заключалась в том, чтобы затем использовать инфраструктуру для массового спорта, для мотивации людей заниматься физической культурой и спортом, для демонстрации возможностей стран.

Это колоссальные затраты и многолетняя работа. Вопрос приоритетов. Я считаю, что сейчас приоритет — укрепление фундамента, инфраструктуры, подготовка кадров. Укрепление уже созданных форматов — Игр стран СНГ и БРИКС, продолжение контактов с ШОС. Это мое видение. Для перспектив, конечно, это важно, но надо понимать, для чего мы делаем такие заявления. И объяснять, для чего нам проведение Игр, условно, 2040-го года — что нам это даст и почему ставим такую цель», — передает слова Матыцина корреспондент «Газеты.Ru».

Михаил Дегтярев заявил, что рано или поздно отношения России с МОК восстановятся. По его словам, обязательно будут поданы заявки на проведение и зимней, и летней Олимпиад.

Ранее Губерниев поддержал идею проведения Олимпиады в России.

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