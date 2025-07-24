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Болбой раздавил ногой спасенного теннисисткой жука

Болбой раздавил спасенного теннисисткой Cаккари жука на турнире WTA-500 в США
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Carl Recine/Reuters

Греческая теннисистка Мария Саккари спасла жука во время матча турнира серии Женской теннисной ассоциации (WTA-500) против американки Эммы Наварро.

Спортсменка выловила жука, оказавшегося на корте, после чего перенесла его за пределы площадки в зону расположения болбоев. Однако через секунду подающий мячи волонтер раздавил насекомое, смутив собравшуюся на матче публику.

Игра между Саккари и Наварро завершился в двух сетах победой представительницы Греции со счетом 7:5, 7:6 (7:1). За выход в следующий круг Сакарри сыграет против победительницы противостояния между Эммой Радукану из Великобритании и Наоми Осакой из Японии.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующая победительница — испанка Паула Бадоса, обыгравшая в решающем матче чешку Мари Боузкову.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, однако теннисные федерации продолжили в полном объеме допускать российских игроков до стартов.

Ранее один из лучших российских теннисистов назвал главную цель в карьере.

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