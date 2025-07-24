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Один из лучших российских теннисистов назвал главную цель в карьере

Теннисист Хачанов: моя главная цель — выиграть турнир Большого шлема
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Stephanie Lecocq/Reuters

Карен Хачанов заявил, что надеется стать триумфатором одного из главных теннисных турниров. Об этом он заявил в комментарии порталу Legalbet.

«Выиграть турнир Большого шлема. Это моя главная цель», — сказал Хачанов.

Спортсмен также высказался о своей текущей форме. Он заметил, что пока рано говорить о том, насколько он далек от оптимальных кондиций.

«Это станет понятно через какое-то время. Сейчас пока трудно судить. Я отлично осознаю все, чего смог добиться. Но у меня еще есть цели, которые я поставил перед собой и к которым я стараюсь стремиться. Потенциал есть, надеюсь, смогу их реализовать», — считает Карен.

В текущем сезоне российский спортсмен добрался до четвертьфинала Уимблдона. На этой стадии турнира он потерпел поражение от представителя США Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) в пользу американского теннисиста.

При последнем на сегодняшний день обновлении рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Хачанов поднялся на одну строчку. Теперь он занимает 16-е место в списке.

Ранее Рублев сенсационно вылетел с турнира в Вашингтоне.

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