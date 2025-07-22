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Десятилетний российский шахматист стал международным мастером

Десятилетний российский шахматист Шогджиев стал международным мастером
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Михаил Метцель/ТАСС

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев получил звание международного мастера, сообщает Федерация шахмат России (ФШР) в своем Telegram-канале.

Звание Шогджиеву присвоено Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). Это звание предшествует званию гроссмейстера.

Шогджиев стал самым юным шахматистом, которому удалось выполнить все три норматива для получения звания международного мастера.

21 июля стало известно о том, что сборная России впервые с 2021 года выступит на женском командном чемпионате мира по шахматам.

Последний раз женская сборная России участвовала в командном чемпионате мира в 2021 году. Всего россиянки дважды становились победительницами турнира.

В феврале 2022 года МОК выпустил заявление, в котором призвал международные федерации отстранить российских и белорусских спортсменов. Сначала Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах под своей эгидой, однако уже в марте 2022 года федерация приняла решение допустить шахматистов до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены имеют право выступать только в личных турнирах.

Ранее 15-летний российский шахматист стал одним из самых молодых гроссмейстеров.

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