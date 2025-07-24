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В Англии назвали женский футбол психическим заболеванием

Легенда «Ман Сити» Бартон назвал женский футбол психическим заболеванием
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imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Сити» Джоуи Бартон в своих социальных сетях раскритиковал женский футбол.

Спортсмен после второго полуфинала чемпионата Европы 2025 года опубликовал пост, где сравнил игру футболисток на поле с психическими отклонениями.

«Женский футбол – это психическое заболевание», — написал Бартон в Х.

В решающем матче, который состоится 27 июля на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в городе Базель, сборная Англия, переигравшая во встрече 1/2 финала итальянок (2:1), сыграет со сборной Испании, которая в своем полуфинале оказалась сильнее немецкой команды, одолев ее в экстра-тайме со счетом 1:0 благодаря голу Айтаны Бонманти.

Чемпионат Европы 2025 года проходит в Швейцарии с 2 июля. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Александр Мостовой назвал имя самой популярной команды России.

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