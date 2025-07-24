Мостовой назвал имя самой популярной команды России

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что считает московский «Спартак» самым популярным клубом России. Его слова приводит «Спортс».

«Все же знают, что «Спартак» – это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история. Конечно, это «Спартак» — самый популярный клуб страны», — заявил Мостовой.

«Спартак» является самым титулованным клубом России, имея в своем активе 22 чемпионских трофея СССР и России, 14 национальных кубков СССР и России, а также один трофей за победу в Суперкубке России.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

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