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Мостовой назвал имя самой популярной команды России

Мостовой назвал «Спартак» самым популярным клубом России
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что считает московский «Спартак» самым популярным клубом России. Его слова приводит «Спортс».

«Все же знают, что «Спартак» – это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история. Конечно, это «Спартак» — самый популярный клуб страны», — заявил Мостовой.

«Спартак» является самым титулованным клубом России, имея в своем активе 22 чемпионских трофея СССР и России, 14 национальных кубков СССР и России, а также один трофей за победу в Суперкубке России.

19 июля «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

Ранее сообщалось, что тренер «ПСЖ» хочет избавиться от звезды ЧМ-2022.

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