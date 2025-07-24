Мбаппе анонсировал смену номера в «Реале»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе анонсировал смену игрового номера.

В своих социальных сетях 26-летний форвард опубликовал пост с числом «10», отсылая на то, что планирует играть в сезоне-2025/26 именно под этим номером.

До Мбаппе десятый номер принадлежал хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который в межсезонье на правах свободного агента перебрался в «Милан». Прошлый сезон Мбаппе провел под девятым номером.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подозревается в даче взятки сотрудникам полиции.