В России хотят запретить подпольные бойцовские клубы

Депутаты партии «Новые люди» Владислав Даванков и Владимир Плякин направили письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА, сообщает ТАСС.

По мнению депутатов, в России фиксируется рост преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, которые тренировались в подпольных клубах смешанных единоборств. Депутаты полагают, что ограничение затруднит развитие нелегальных секций, лишив их основной аудитории.

Помимо этого, подобное ограничение на участие иностранцев даст правоохранительным органам дополнительный рычаг для вмешательства и ликвидацию подобных клубов и для привлечения к ответственности их организаторов, пишет агентство со ссылкой на документ.

Участник Олимпийских игр — 2012, боец поп-ММА Залимхан Юсупов ранее получил огнестрельные ранения в ходе конфликта в Махачкале. По информации СМИ, на него напали прохожие, обвинившие спортсмена в употреблении алкоголя и запрещенных веществ и заявившие, что он «позорит республику». Боец и блогер Артем Тарасов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что Юсупов в поп-ММА создал себе образ одной личности, но люди не знаюди не знают, каков он на самом деле.

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