Вернувшийся в РПЛ клуб назвал цели на сезон

В «Балтике» назвали попадание в топ-10 целью на сезон

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что команда ставит цель попасть в десятку в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Как уже говорил, буду рад, если мы закончим чемпионат выше десятой строчки», — заявил Измайлов.

Встреча первого тура против «Динамо», которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла калининградская команда на 12-й минуте, отличился Брайан Хиль. «Динамо» смогло сравнять на 48-й минуте, гол на свой счет записал Хуан Хосе Касерес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Ян Бобровский.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице, а «Балтика» выиграла Первую лигу, что позволило клубу выйти в РПЛ.

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