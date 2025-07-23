Овечкин приготовил стейк и попал в книгу рекордов России

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в установлении рекорда России по приготовлению стейков. Об этом сообщает ТАСС.

Хоккеист принял участие в Кубке стейка, который прошел в парке «Останкино». Необходимо было приготовить 895 стейков. Подсчет приготовленных стейков велся на спортивном табло, а финальную точку поставил сам Овечкин, нанеся клеймо на последний кусок. Факт рекорда был зафиксировал уполномоченным представителем Книги рекордов России.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

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