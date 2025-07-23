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Египетский рапирист госпитализирован после укола россиянина на ЧМ

Египтянина Хамза госпитализировали после укола россиянина Бородачева на ЧМ
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Ken Asakura/AFLO/Global Look Press

Египетского фехтовальщика Махомеда Хамза госпитализировали после укола россиянина Кирилла Бородачева на чемпионате мира в Тбилиси. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В середине боя египтянин упал, пожаловавшись на боль в животе. Однако он продолжил борьбу — Бородачев выиграл со счетом 15:14 и вышел в полуфинал. После окончания матча Хамза не смог самостоятельно покинуть зал: его вынесли на руках в раздевалку и позже он был госпитализирован.

В 1/2 финала российский фехтовальщик встретится с олимпийским чемпионом из Франции Максимом Поти.

Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее украинская фехтовальщица негативно высказалась о допуске россиянок на чемпионат мира.

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