Оставшийся в РПЛ клуб объявил о подписании чемпиона России

Футбольный клуб «Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о переходе нигерийского нападающего Олакунле Олусегуна из «Краснодара» на правах аренды.

«Мы приветствуем Олакунле Олусегуна в Нижнем Новгороде. Желаем нападающему успеха на новом этапе карьеры и как можно больше побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении клуба.

Соглашение с 23-летним нигерийцем рассчитано до конца сезона.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

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