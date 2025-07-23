Призер чемпионата России оценил назначение Ротенберга в «Динамо»

Серебряный призер чемпионата России по хоккею Максим Рыбин назвал «крутым» приход Романа Ротенберга в «Динамо». Его слова приводит Vprognoze.ru.

»Ротенберг согласился и взял на себя задачу развивать молодежь — это круто! Понятно, что у любого тренера, у абсолютно любого есть желание работать на самом верху. «Динамовскую» школу точно нужно поднимать, это великая школа, у которой очень много проблем», — заявил Рыбин.

Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Александр Овечкин оценил приход Ротенберга в «Динамо».