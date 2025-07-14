На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин оценил приход Ротенберга в «Динамо»

Овечкин о приходе Ротенберга в «Динамо»: он большой человек, свое дело знает
true
true
true
close
Nick Wass/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин положительно оценил приход Романа Ротенберга в структуру московского хоккейного клуба «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

«Слежу за «Динамо», еще не говорил ни с кем. Только с отпуска приехал. Ротенберг — большой человек в хоккее, свое дело знает. Для «Динамо» это большой плюс. Дай бог, чтобы это все сработало и клуб только развивался», — заявил Овечкин.

Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее приход Ротенберга в «Динамо» назвали жутью.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами