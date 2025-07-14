Овечкин оценил приход Ротенберга в «Динамо»

Овечкин о приходе Ротенберга в «Динамо»: он большой человек, свое дело знает

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин положительно оценил приход Романа Ротенберга в структуру московского хоккейного клуба «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

«Слежу за «Динамо», еще не говорил ни с кем. Только с отпуска приехал. Ротенберг — большой человек в хоккее, свое дело знает. Для «Динамо» это большой плюс. Дай бог, чтобы это все сработало и клуб только развивался», — заявил Овечкин.

Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее приход Ротенберга в «Динамо» назвали жутью.