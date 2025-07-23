Побивший рекорд 1980 года 18-летний легкоатлет раскрыл свою зарплату

18-летний легкоатлет Алексей Данилов рассказал о том, что получает зарплату в 2500 рублей. Его слова приводит Sports.ru.

«Раньше бегал в шиповках за ₽3 тысячи, в сборной все угорали. Ни бренда, ничего нет. Кожа, пара шипов — и все. Когда у меня появились новые шиповки, все сразу поняли, что будет хороший результат. Сейчас служу в Москве в спортроте, в сборной ничего не получаю. И у меня зарплата — 2500 рублей», — заявил Данилов.

21 июля на соревнованиях в Бресте спортсмен побил рекорд России в беге на 400 метров, который держался с Олимпиады 1980 года в Москве.

В рамках матчевой встречи команд Союзного государства Данилов одержал победу, преодолев дистанцию за 44,56 секунды. 18-летний спортсмен превзошел достижение Виктора Маркина — 44,60 сек. Также Данилов превысил юниорский рекорд Европы 1987 года — 45,01 сек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее иностранным легкоатлетам разрешили участвовать в российских соревнованиях.