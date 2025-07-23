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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти проиграл «Хэнаню» и вылетел из Кубка Китая
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, вылетел из Кубка страны на стадии 1/4 финала, уступив «Хэнаню».

Основное время встречи, которая проходила на стадионе «Шанхай», завершилось со счетом 2:2. В первом тайме в составе «Шанхай Шэньхуа» на 28-й минуте отличился Луис Нлаво, а на 33-й минуте равновесие восстановил Фелиппе Кардосо. На 53-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Франка Ачеампонга, но на 86-й минуте игру в дополнительное время перевел Вилсон Манафа.

В следующие 30 минут команды обменялись забитыми мячами: на точный удар Чэнюя Лю на 102-й минуте гости ответили вторым голом Кардосо на 114-й минуте. В серии пенальти «Хэнань» оказался точнее и победил со счетом 8:7.

В полуфинале национального кубка «Хэнань» сыграет с «Чэнду».

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее европейский топ-клуб отказался от покупки футболиста «Краснодара» по политическим причинам.

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