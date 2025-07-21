Российский синхронист выиграл золото чемпионата мира

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Мальцев одержал победу в сольной произвольной программе, заработав 229,5613 балла. Второе место занял китаец Муе Го (220,1926), итальянец Филиппо Пелати замкнул тройку сильнейших (213,9850).

Российские спортсмены выступают на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге. Кроме того, им нельзя никаким образом демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые ассоциируются с СВО.

Примечательно, что сама World Aquatics на своем официальном ресурсе опубликовала список российских спортсменов под национальными флагами. В поиске стран-участниц турнира также присутствовала Россия.

Ранее Мальцев впервые стал чемпионом мира в соло-программе.