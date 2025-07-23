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Макрегор жестко оскорбил Хабиба

Макрегор жестко оскорбил Хабиба, а затем удалил публикацию
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IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал в своих соцсетях на слова Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что Илия Топуря не станет следующим Макгрегором, поскольку грузинский спортсмен является хорошим парнем.

«Главная сучка мира единоборств опять тявкает из своей жирной дырки. Кхе-кхе», — написал Макгрегор, но затем удалил пост.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее сообщалось о том, что счета Хабиба могут вновь заблокировать.

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