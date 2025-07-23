Пиняеву посоветовали не переходить из «Локомотива» в ЦСКА

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов посоветовал игроку клуба Сергею Пиняеву не переходить в московский ЦСКА, передает «Советский спорт».

«Я бы не хотел, чтобы Пиняев уходил в ЦСКА. Если только из-за денег, но в его возрасте, думаю, деньги не самое главное в футболе. сейчас менять «Локомотив» на ЦСКА вообще не вижу смысла», — сказал Наумов.

В минувшем чемпионате России Батраков, для которого он стал первым на взрослом уровне, принял участие в 29 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.

В первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Александр Руденко, отличившийся на 81-й минуте матча. Через две минуты Дмитрий Воробьев увеличил преимущество «железнодорожников». На 87-й минуте игры отличился Зелимхан Бакаев, сделав счет 3:0.

Ранее ЦСКА активировал опцию выкупа игрока «Локомотива» за 900 млн рублей.