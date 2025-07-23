Степашин: когда Смолов и Кокорин были динамовцами, драк у нас не было

Степашин: в «Динамо» не было драк, когда в клубе играли Смолов и Кокорин

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин отреагировал на драку Федора Смолова в «Кофемании», отметив, что он не дрался, когда был динамовцем,, передает kp.ru.

«Чего его понесло с утра пораньше в это кафе? Я уже говорил, он же там был не как динамовец, а как краснодарец. Когда Федя был динамовцем и когда Кокорин был динамовцем, драк у нас не было», — сказал Степашин.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Ранее российский журналист раскритиковал Смолова за драку в «Кофемании».