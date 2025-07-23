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«Я сильно испугался»: футболист «Челси» о поведении Трампа

Футболист «Челси» Кукурелья испугался поведения Трампа
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Hannah Mckay/Reuters

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья испугался поведения президента США Дональда Трампа во время церемонии награждения на клубном чемпионате мира, передает Marca.

«Нам сказали, что, по протоколу, Дональд Трамп должен вручить нам трофей, и никто не должен его поднимать, пока он не уйдет. Но он не собирался уходить, сказав, что мы можем поднять кубок. И ему ведь ничего не скажешь. Я напугался до усрачки», — сказал Кукурелья.

14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Ранее лучший футболист клубного ЧМ расстался с девушкой, потому что она сделала ему предложение.

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