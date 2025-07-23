«Сумасшедший дом»: легенда «Спартака» о судействе в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«У судей свои трактовки. Судейство сегодня — это сумасшедший дом. Мм приходится принимать во внимание много факторов. Порой ветераны судейского корпуса не могут дать справедливую оценку, не понимают, как все происходит», — сказал Титов.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) случился судейский скандал. В матче между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» судья Василий Казарцев принял несколько спорных решений, однако из которых — не назначать пенальти в ворота махачкалинского клуба после наступа на ногу игроку «Спартака» Наилю Умярову. Также Казарцев отменил три гола красно-белых в первом тайме, и еще один — во втором.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол на счету Маркиньоса. «Спартак» доигрывал матч в большинстве, за вторую желтую карточку был удален Мохамед Аззи.

Ранее Александр Мостовой назвал главную проблему футбольных судей.