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Винус Уильямс стала самой возрастной победительницей матча WTA после Навратиловой

Теннисистка Уильямс стала самой возрастной победительницей матча WTA с 2004 года
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Global Look Press

Американская теннисистка Винус Уильямс стала самой возрастной победительницей матча WTA с 2004 года, обыграв свою соотечественницу Пейтон Стернс на турнире в Вашингтоне.

Встреча, которая продолжалась 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4.

45-летняя Уильямс стала самой возрастной теннисисткой, одержавшей победу на уровне тура после Мартины Навратиловой, которая одержала победу в 2004 году в 47 лет.

Уильямс семь раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012) и одна серебряная (2016).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Уильямс установила личный антирекорд на US Open.

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