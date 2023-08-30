43-летняя Винус Уильямс установила личный антирекорд на US Open

43-летняя американская теннисистка Винус Уильямс проиграла бельгийке Грет Миннен в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 1:6. Этот результат стал худшим в карьере Винус на US Open.

За неделю до US Open Уильямс должна была сыграть на турнире в Кливленде. В первом круге американка должна была выйти на корт против 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, которая благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Американка снялась с турнира, так и не сыграв с Андреевой.

Уильямс выигрывала US Open в 2000 и 2001 годах. Также Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной победительницей Australian Open, шестикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Франции.

Ранее Винус Уильямс не пожала руку судье после поражения от украинки Элины Свитолиной на Уимблдоне.