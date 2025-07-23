Журова рассказала, в каком виде спорта она хочет увидеть противостояние России и США

Журова: посмотрела бы на противостояние США и России в фигурном катании

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что хотела бы увидеть совместное выступление фигуристов из России и США, передает «ВсеПроСпорт».

«Я бы обязательно посмотрела на подобное противостояние в фигурном катании. Тем более в парах и дуэтах, которые не допустили до квалификации Олимпиады», — сказала Журова.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее российские борцы победили американцев в матчевой встрече.